Roberto Mercadini al Parco degli Artisti di Rimini con "Rapsodie Romagnole"

Eventi

Rimini

| 07:55 - 07 Settembre 2021

Roberto Mercadini.

Giovedì 9 settembre ore 21.15, al Parco degli Artisti di Rimini in Via Marecchiese 387, andrà in scena Roberto Mercadini con "Rapsodie Romagnole – Strane storie della nostra terra".

“Racconto storie (che contengono storie (che contengono altre storie)). A volte sopra un palcoscenico. A volte in video. A volte dentro un libro”.

Roberto Mercadini, con la genialità che da sempre lo contraddistingue, ci presenterà un caleidoscopio scatenato di storie e personaggi che partono dalla terra di Romagna, o che alla Romagna arrivano compiendo, spesso, percorsi assai tortuosi.

Sant’Antonio da Padova (che non si chiamava Antonio e non veniva da Padova); Guido da Montefeltro, che mise sotto assedio i suoi stessi assediatori; poi la cantante Marietta Alboni, che Whitman definì “sorella dei più alti dèi” e qualcun altro “un elefante che si è ingoiato un usignolo”; il folle, meraviglioso Olindo Guerrini, che difese un personaggio di fantasia in un tribunale vero. E molti altri ancora.

Biglietti su circuito liveticket (10 € e 12 € + diritti di prevendita), o acquistabili alla biglietteria del Parco degli Artisti secondo disponibilità.

Informazioni: tel. 3278475142 e pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini.

Evento gestito in conformità alle normative di sicurezza anti-covid.



Roberto Mercadini (Cesena, 1978), narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità.

Nel 2018 esce ‘Storia perfetta dell’errore’ edito da Rizzoli, il suo primo romanzo giunto già alla sua quinta ristampa. Nel 2019 il Teatro Stabile d’Abruzzo produce il suo spettacolo teatrale ‘Vita di Leonardo’, regia di Alessandro Maggi. Nel 2020 esce, ancora per Rizzoli, ‘Bomba atomica’.