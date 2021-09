Profughi dall’Afghanistan: una quarantina saranno ospitati in provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 07:45 - 07 Settembre 2021

Profughi afghani, Rimini accoglie una quarantina di donne e bambini.

La provincia di Rimini è pronta ad accogliere una quarantina di profughi afghani (donne e bambini) in fuga dal Paese dopo la presa del potere da parte dei Talebani. Le persone verranno ospitate negli appartamenti e strutture alberghiere già utilizzate in passato per l'accoglienza ai richiedenti asilo. Allertata anche la Caritas Diocesana che ha offerto esperienza e strutture. In queste ore in Emilia Romagna sono in arrivo oltre 100 profughi afghani: 80 alloggiati nella provincia di Piacenza e 28 in quella di Parma.