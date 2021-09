Rimini, 55enne si sente male in mare e muore

Cronaca

Rimini

| 21:20 - 06 Settembre 2021

Ancora un decesso in spiaggia oggi (6 settembre) a Rimini, il terzo a distanza di 24 ore dopo i due turisti piemontesi di 80 e 60 anni. Un 55enne di Parma è morto poco dopo essersi sentito male in acqua. A ucciderlo molto probabilmente un infarto. Stava facendo un bagno nello specchio di mare davanti al bagno 129 di Miramare intorno alle ore 18, quando ha accusato un malore. Il paziente è stato rianimato dal personale del 118 ma è deceduto sul posto. Per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di porto.