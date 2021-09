Beach Tennis, Beach Volley e Bbasket i migliori del mondo alla Riccione Beach Arena per un torneo esibizione

Sport

Riccione

| 17:57 - 06 Settembre 2021

I campioni delle discipline "Beach" a Riccione.

In preparazione dei campionati mondiali di Beach Tennis, si svolgerà a Riccione martedì 7 settembre dalle ore 20 al Riccione Beach Arena, il torneo esibizione di preparazione per le gare internazionale. Già sede di oltre 100 tornei, tra Beach Tennis, Beach Volley e Bbasket 3vs3, la dopo aver organizzato i campionati italiani di terza e quarta categoria, ospiterà dunque un torneo esibizione, proprio in preparazione dei Campionati Mondiali di Beach Tennis di Terracina, con in campo le migliori coppie del panorama mondiale, tra cui Cappelletti numero 2 al mondo, Ranking Mondiale ITF e Giovannini numero 5 Ranking mondiale ITF. Sarà un'occasione per incontrare top player al termine della preparazione di quella che è decisamente la manifestazione più importante dell'anno. Saranno presenti sponsor tecnici Nutribay, Vision con tutte le info per la stagione 21 / 22.