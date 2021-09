Rimini: scooter si schianta contro un furgone, soccorso dall'elicottero

Cronaca

Rimini

| 17:48 - 06 Settembre 2021

L'incidente in via Chiabrera.

Schianto tra scooter e furgone nel pomeriggio di oggi (6 settembre) all’incrocio tra via Chiabrera e via Porta Carlo. Dalle prime ricostruzioni della Polizia Municipale, lo scontro sarebbe avvenuto per una mancata precedenza. A rimanere ferito in modo grave è stato il guidatore dello scooter, un 57enne. L'uomo è caduto violentemente a terra tanto che, dopo l'arrivo dell'ambulanza e dell'auto medica, è stato chiamato anche l'elisoccorso per il trasporto con codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.