Rimini: "International Dog Show", domenica 19 settembre mostra canina e sfilata di bellezza

Eventi

Rimini

| 16:51 - 06 Settembre 2021

Esposizione canina internazionale.

Il 19 settembre, presso “La Valle Piadineria” in Via Calastra Rimini, si svolgerà l’esposizione canina internazionale “International Dog Show”, un' esposizione di bellezza aperta a tutti i cani di razza con e senza pedigree, organizzata e sponsorizzata dal Club Italiano Cani di Razza (ICBD), con i delegati della Lombardia Loredana Vella e Salvatore Virzì, il Presidente Ciro Boiano Cinologo ed Esperto Giudice Internazionale All Breed, fondatore del sistema WDF mondiale.



L’ICBD (Italian Club Breed Dogs) nasce nel 2014 come associazione cinofila nazionale, riconosciuta regolarmente in Italia ed in partnership con oltre 30 paesi nel mondo, fondato per tutelare le razze canine e applicare il principio etico del cinofilo quasi ormai dimenticato. ICBD esegue e certifica la razza canina sulla base di uno scrupoloso giudizio e valutazione morfologica effettuati da esperti.



Questo evento si svolgerà lungo tutta la giornata del 19 settembre. Dalle ore 9.30 alle 10.30 l’apertura della segreteria per iscrizioni gara anche sul posto. Dalle 10.30 si da il via al giudizio degl esperti e dalle 13.30 alle 14.30 ci sarà una pausa pranzo seguita dal Best in Show. L'ingresso è gratuito ed è gradita la preiscrizione sul sito www.ibcd.it.