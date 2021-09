Coronavirus Rimini: 36 nuovi casi, 21 sintomatici. I pazienti in terapia intensiva salgono a 8

Attualità

Rimini

| 16:33 - 06 Settembre 2021

Dati Coronavirus lunedì 6 settenbre 2021.

In provincia di Rimini si registrano 36 nuovi casi di positività al Sars-CoV-2, 21 dei quali risultano sintomatici. In regione purtroppo si registrano tre decessi in provincia di Ferrara, tre donne di 89, 90 e 92 anni, nessuno nel riminese. In terapia intensiva c’è un nuovo paziente che fa salire ad 8 il numero dei ricoverati nei reparti del riminese. In regione i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 5 a Parma (-1), 3 a Reggio Emilia (invariato), 8 a Modena (invariato), 11 a Bologna (invariato), 2 a Imola (invariato), 7 a Ferrara (invariato), 2 a Ravenna (-1), nessuno a Forlì (invariato), 1 a Cesena (invariato), 8 a Rimini (+1).



In Emilia Romagna sono 513 i casi in più rispetto a ieri, su un totale di 14.012 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,7%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.