Negramaro in tour, a Rimini la data zero: dal 10 marzo la band live nei palazzetti

Spettacoli

Rimini

| 16:05 - 06 Settembre 2021

Negramaro in concerto a Rimini.

"Ora ti canto il mare" è il nuovo singolo inedito dei Negramaro, disponibile dal 10 settembre. Il brano è uno dei primi in Italia disponibili anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

La canzone è scritta da Giuliano Sangiorgi e composta da Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano, che ha coprodotto il singolo insieme a Orang3; "Ora ti canto il mare" va ad arricchire l'album "Contatto", uscito per Sugar nel novembre 2020 e anticipato da "Contatto" e "La cura del tempo".

Dal 10 marzo 2022 i Negramaro torneranno in tour nei palazzetti con un'anteprima live il 17 settembre all'Arena di Verona per Heroes, il Festival a sostegno delle diversità e delle minoranze di genere, nel quale la band presenterà un set inedito di 20 minuti, piccolo assaggio dello show del prossimo anno.

La band pugliese farà partire il prossimo 10 marzo da Rimini il proprio tour nei principali palasport italiani, l'RDS Stadium. Info e Biglietti TicketOne.