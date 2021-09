Migliaia a Bellaria per "Il gusto del porto", festa dedicata al mare e al suo pescato

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:43 - 06 Settembre 2021

La preparazione dei piatti durante l'evento..

"Il gusto del porto", la tradizionale manifestazione che la città di Bellaria Igea Marina dedica al suo mare ed al suo pescato si è conclusa lo scorso weekend. Due giorni, venerdì 03 e sabato 04 settembre, in cui il porto canale, ormai deputato a luogo ideale per una serie di eventi di vario genere organizzati dalla città della Dea, si è animato con numerosi stands gastronomici e punti spettacolo, coinvolgendo anche le attività adiacenti.

La cucina di mare e la musica sono state le protagoniste assolute della festa proponendo una ricca e gustosa kermesse culinaria. Gli stands erano curati da: Circolo Nautico, Circolo Diportisti, Protezione Civile, Centro Sociale Alta Marea e Fondazione Verdeblu con i volontari delle Parrocchie e altri aggregati. La partecipazione delle Associazioni ha permesso un’ampia scelta tra le pietanze ed è stata molto apprezzata dagli ospiti la musica del djset di Andrea Mattei di radio M2o, accompagnata dalle tradizionali canzoni romagnole degli Scariolanti, Darma, i Fosfena e altri giovani musicisti locali.

Tutti gli artisti hanno dedicato omaggi musicali alla regina dello spettacolo Raffaella Carrà, creando in questo modo una grande “osteria” diffusa lungo le vie Pinzón e Rubicone, festeggiando nel migliore dei modi, sempre nel rispetto delle norme vigenti. Due serate vive, allegre e partecipate che hanno coniugato l’intrattenimento e la ristorazione dello street-food, dando una maggiore affluenza ai locali dell’area, portando i turisti, i residenti e gli amici delle località limitrofe ad assaporare la cucina tradizionale di mare, sapientemente preparata dai volontari.



“Lo spettacolo più bello” - racconta il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - “è stata l’allegria e la complicità dello stare bene insieme che si respirava all’interno degli stands, trasmettendola a chi ha partecipato alla festa. Ancora una volta Bellaria Igea Marina ha saputo offrire la sua positività specchiata nella bellezza del suo porto canale, di questo bisogna ringraziare tutti i volontari delle associazioni che hanno regalato del loro tempo e fatica. Uno spettacolo!”. Il Vicesindaco ed Assessore al Turismo Bruno Galli, parla dell'evento con prospettive positive: “Un ottimo weekend che apre un settembre ricco di appuntamenti: a partire già dal prossimo con la Fiera della Piadina, la manifestazione Miss Mamma e l’anteprima del Bellaria Film Festival alla Casa Rossa”.