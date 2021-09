Il Ministro Stefano Patuanelli a Rimini per sostenere i candidati del M5S e incontrare gli imprenditori del territorio

Attualità

Cattolica

| 15:27 - 06 Settembre 2021

Il ministro Stefano Patuanelli.

Comunicato a cura del comitato elettorale MOVimento 5 Stelle



Martedì 7 settembre il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli sarà a Rimini.

Una visita importante, voluta dal Ministro per ribadire il sostegno a tutti i candidati del MoVimento 5 Stelle alle amministrative del 3 e 4 ottobre, a partire da Gloria Lisi, candidata sindaca di Rimini, e da Mariano Gennari, candidato sindaco di Cattolica.



Dopo aver preso parte al Macfrut, la Fiera internazionale dell’ortofrutta, in corso alla Fiera di Rimini, il Ministro farà visita alla struttura del CAAR - Centro Agro Alimentare Riminese SpA - in località San Vito, su invito del Presidente di FedAgro Rimini, Alessandro Marchese. Insieme a lui saranno presenti anche Gloria Lisi e il senatore Marco Croatti.

In serata il Ministro sarà a Cattolica, alla Casa del Pescatore e poi sarà a cena con tutti gli attivisti del MoVimento al ristorante Lamparino di Cattolica a cui è possibile partecipare prenotando entro oggi 6 settembre allo 0541 963296.



“Quello con il Ministro Patuanelli è per noi un appuntamento molto importante, che certifica una attenzione al nostro territorio di cui siamo estremamente orgogliosi. Anche perché sarà l’occasione per incontrare gli imprenditori del settore agro alimentare, uno dei più importanti per la nostra provincia, ed ascoltare le loro proposte e problematiche”.



