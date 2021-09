Basket C Silver, Titans: ecco Rosario Cruz e Fabio Grandi

Sport

| 15:19 - 06 Settembre 2021

Da sinistra Grandi e Cruz.

Con l’inizio ufficiale degli allenamenti, questa sera alle 19.30 al Multieventi, la Pallacanestro Titano è lieta di annunciare l’arrivo di due nuovi giocatori per la stagione agonistica 2021-2022. Si tratta di Merfi Carlos Rosario Cruz e di Fabio Grandi.

Merfi Carlos Rosario Cruz è un playmaker classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del Basket Rimini Crabs. Ha vissuto la sua prima esperienza senior nel 2019/2020 nel Bellaria in C Silver, sempre con l’impegno contemporaneo in Under 18 Eccellenza coi Crabs. Poi l’anno scorso il passaggio alla Stella, dove ha continuato a mostrare le sue doti di fantasia e velocità.

Fabio Grandi è un centro classe 2001 cresciuto, a livello di settore giovanile, tra Crabs e Stella. Proprio nella Stella ha mosso i suoi primi passi a livello senior, diventando una presenza importante sotto canestro anche nello scorso campionato di Serie D.

A loro diamo un grande benvenuto per questi primi allenamenti e per la stagione agonistica alle porte.