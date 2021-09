Bellaria Igea Marina, va in archivio con successo Bitch Volley Kiklos 2021

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:50 - 06 Settembre 2021

Un finale di stagione in grande stile: a Bellaria Igea Marina si è concluso ieri (domenica 5 settembre), dopo tre giorni di gare, il 10° Beach Volley Kiklos Settembre. L’evento open 3x3 maschile e femminile, 4x4 misto, 2x2 maschile e femminile ha portato sulla sabbia del Beky Bay oltre 450 partecipanti e 200 squadre che si sono sfidate in campo. L’ultimo evento Kiklos del 2021 rappresenta per molti anche l’ultima occasione di competizioni nazionali all’aria aperta, infatti la maggioranza dei giocatori si è districata in tutte le categorie di gioco: una vera full immersion per congedarsi dall’estate con soddisfazione.



Tanti amatori e tanti professionisti sono scesi in campo, in un vero e proprio mix di appassionati di beach volley provenienti da tutta Italia (Varese, Torino, Bergamo e Grosseto le province più calde) e non solo (all’appello anche Svizzera e Spagna).

La stagione 2021 va in archivio e, con lei, tutte le malinconie legate al 2020: come dichiarato da Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos, “I tornei sono un toccasana nella vita degli sportivi, lo dimostrano tutti i messaggi di gratitudine e affetto che stiamo ricevendo in queste ore dai fedelissimi. Svolgere competizioni sportive in sicurezza è possibile, senza snaturare il clima di divertimento e condivisione che generalmente si crea in weekend di questo tipo: siamo davvero molto contenti di aver concluso il 2021, che per noi era l’anno della ripartenza, con un evento così entusiasmante”.





I vincitori:



2x2 Maschile: Tramontano-Paganelli (RN); 2x2 Femminile: Vergoni-Cesarin (PG/GO).

3x3 Maschile Gold: Last Minute (RN); 3x3 Maschile Silver: Il Buono, il Brutto e l’Albanese (VA); 3x3 Femminile Gold: Trisagio (GR).

4x4 Mix Gold: Bella Domanda (RN); 4x4 Mix Silver: In Birra we trust (PI).