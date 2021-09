Covid San Marino, i dati della settimana: sono 45 le guarigioni, 28 nuovi casi di positività su 790 tamponi

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:37 - 06 Settembre 2021

Dati Covid San Marino 6 settembre 2021.

Nella Repubblica di San Marino questa settimana sono stati eseguiti 790 tamponi, a fronte di 28 nuovi casi (tasso di positività su base settimanale al 3,54%) e 45 guarigioni. Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 5.351 di cui: 66 positivi attivi (età media 38 anni, sono 30 femmine e 36 maschi), 90 decessi e 5.195 guarigioni.

Si segnala una persona ricoverata in Ospedale, nel reparto di Terapia Intensiva, mentre sono 65 le persone seguite a livello domiciliare, di cui due in Italia. Sono 19 le persone in quarantena domiciliare.



CAMPAGNA VACCINALE ANTICOVID



Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della Campagna fino alla giornata di ieri è di 46.562 di cui 22.583 persone vaccinate con la prima dose e 23.979 con la seconda dose o con la dose unica.

Il 51,6% dei vaccinati sono femmine e il 48,4% sono maschi.

Ha completato il ciclo di immunizzazione il 77,11% della popolazione vaccinabile.

Nello specifico 18.978 prime dosi, 18.656 seconde dosi e 1.307 dose unica con vaccino Sputnik V e 3.605 prime dosi, 3.260 seconde dosi, 756 dosi uniche con vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Vaccinazioni turisti: 2.140 somministrazioni.