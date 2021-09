Rimini Calcio, giovedì allenamento congiunto al Romeo Neri con il Tre Fiori a porte chiuse

Sport

Rimini

| 14:19 - 06 Settembre 2021

L'attaccante del Rimini Mencagli in azione.

Lunedì mattina lavoro di scarico per il Rimini dopo la gara amichevole disputata domenic allo stadio Mazza contro la Spal (6-2 per gli estensi). Martedì giornata di riposo, mercoledì riprenderanno gli allenamenti con una sessione pomeridiana. In settimana i biancorossi disputeranno due allenamenti congiunti (a porte chiuse): giovedì 9 settembre alle ore 20:00 al “Romeo Neri” RIMINI contro TRE FIORI

e domenica 12 settembre alle ore 16:00 allo stadio “Umberto Cavallari” DELTA PORTO TOLLE - RIMINI. Intanto domani alle 13 si conoscerà il girone del Rimini Calcio.