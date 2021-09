Calcio Eccellenza, si alzano i veli sul Victor San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 14:08 - 06 Settembre 2021

A pochi giorni dal suo debutto nel campionato italiano calcistico di Eccellenza, il Victor San Marino si farà conoscere ufficialmente alla stampa e ai tifosi in uno speciale evento aperto a tutti al World Trade Center (via Consiglio dei Sessanta 99, Serravalle). La serata di presentazione, in programma alle ore 18 di giovedì 9 settembre, sarà senz’altro una splendida occasione per poter incontrare i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza del team calcistico sammarinese. Sono attese all’importante evento, condotto dal giornalista di San Marino Rtv, Lorenzo Giardi, anche alcune delle personalità più influenti del mondo sportivo, imprenditoriale e politico del Paese sammarinese.

Saranno inoltre svelati i progetti del Victor San Marino, tra questi la campagna abbonamenti per le partite casalinghe dei biancazzurri in Eccellenza e una serie di iniziative volte alla creazione di un fortissimo e duraturo legame con i cittadini e il territorio del Titano. La Repubblica più antica del mondo, dopo due anni di attesa, torna ad avere finalmente una propria squadra di calcio che la rappresenta in Italia.

Tutto questo grazie alla grande determinazione e all’amore per lo sport di imprenditori, sostenitori e personaggi del calcio sammarinese nonché al prezioso supporto del Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini, e della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

L’organigramma societario del Victor San Marino è così composto: Luca Della Balda (presidente); Pierluigi Benedettini (vice presidente); Paride Bugli (segretario generale); Sandro Macerata, Tiziano Canini, Fabrizio Muccioli, Silvano Valentini, Gian Luca Cola (membri consiglio direttivo); Gian Luca Bollini (direttore sportivo) e Giampaolo Mazza (responsabile area tecnica). I primi obiettivi sportivi della stagione 2021/2022 del Victor San Marino sono quelli di disputare già da subito un campionato di vertice e lanciare più giovani sammarinesi possibili nel mondo del calcio anche in ottica di crescita della Nazionale.