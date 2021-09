Tennis, trofeo 'Envikem' al Circolo Tennis Cicconetti nel segno della linea verde

Sport

Rimini

| 13:03 - 06 Settembre 2021

Sono i giovani i grandi protagonisti, finora, nel tabellone finale del torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Envikem”, che quest’anno si presenta al via con un montepremi innalzato a 4.500 euro. Tre giocatori su tutti meritano una citazione di merito per i “positivi” che hanno colto e le prove maiuscole offerte, Jacopo Antonelli (Tc Riccione), Simone De Luigi (Ct Cast) e Leone Spadoni, giovane allievo della Ravenna Tennis Academy al Ct Zavaglia. Ottima prova, con tanto di “positivo” anche per Alessandro Marcantoni (Tc Riccione).

2° turno tabellone finale: Alessandro Marcantoni (2.8)-Federico Cantoni (2.6) 1-6, 6-2, 6-1, Leone Spadoni (3.2)-Alessandro Falcucci (2.7) 7-5, 7-6, Mauro Massarelli (2.8)-Giacomo Ercolani (3.2) 6-2, 6-1, Simone De Luigi (3.1)-Leonardo Fabbri (2.8) 6-1, 7-5, Jacopo Antonelli (3.2)-Edoardo Lanza Cariccio (2.6) 6-4, 6-4. Il giudice d gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Alessandro Tosi.