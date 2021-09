Il cattolichino Francesco Bartolini quarto alla Icon Livigno Xtreme Triathlon

Sport

Cattolica

| 12:55 - 06 Settembre 2021

Francesco Bartolini.

L'Amministrazione Comunale di Cattolica si complimenta con il concittadino Francesco Bartolini, classe 1995, per il recente risultato sportivo che lo ha visto classificarsi quarto a Livigno al triathlon Icon svoltosi lo scorso 3 settembre 2021.



Oltre 250 gli atleti protagonisti di questa quinta edizione, di rientro da un anno di assenza causa pandemia. Per la cronaca sportiva il campione azzurro Giulio Molinari e l'austriaca Lisa Wiestner sono stati i primi atleti a conquistare la finish line. Bartolini, che ha sfiorato il podio, è riuscito nell'impresa di concludere il percorso di nuoto, bici e corsa in 14 ore e 37 minuti.



"La gara - spiega Francesco Bartolini - si è articolata partendo dai 3800 metri di nuoto nel lago di Livigno alle ore 5, con la temperatura dell’acqua che si aggirava intorno ai 14 gradi. Successivamente la frazione di ciclismo con 195 km e 5000 metri di ascesa con la scalata dei passi Forcola, Bernina, Fuorn, Stelvio e Foscagno. Per poi finire con la frazione di corsa di 42 km dei quali gli ultimi 10 con la scalata fino a Carosello 3000".



Fino a 50 km dall'arrivo Bartolini si trovava al comando della gara in solitudine ed ha assaporato il sogno della vittoria. "Sicuramente in una gara del genere, denominata la corsa di triathlon più dura al mondo, non mi sarei mai aspettato - conclude Bartolini - di essere al primo posto fino a poco prima dell’inizio della frazione di corsa. Scollinare in testa sul Passo dello Stelvio è stata una soddisfazione immensa. Peccato aver perso il podio negli ultimi chilometri di corsa. Dopo un lungo anno di allenamenti e sacrifici, cogliere un quarto posto in una gara di questo spessore, con atleti provenienti da ogni parte del mondo, è stato comunque appagante".