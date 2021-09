Tragico incidente a San Clemente: muore una ciclista

Cronaca

San Clemente

| 12:27 - 06 Settembre 2021

Il luogo dell'incidente. Foto Ballante.

Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 6 settembre sulla provinciale 18 in località Casarola di San Clemente, alle porte di Morciano. Per cause ancora in corso di ricostruzione, una donna ciclista è stata investita da un autobus. A nulla sono serviti i soccorsi. Il grave episodio si è verificato attorno alle 11.50. La dinamica dell'investimento non è ancora chiara: sulla vicenda indagano i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. La vittima, la cui identità non è ancora stata resa nota, stava percorrendo in bici la provinciale quando sarebbe stata investita da un mezzo. I soccorsi sono giunti tempestivi: sul posto un'ambulanza, un'automedica e anche l'elisoccorso. Seguiranno aggiornamenti