A Cattolica i "Giochi di liberetà" tra sport, eventi, musica ed incontri

| 11:41 - 06 Settembre 2021

Nell'ambito dei Giochi di Liberetà e Inclusione Sociale, Spi Cgil Lombardia promuove l'evento "Noi Ripartiamo!!!", una vacanza di intrattenimento e cultura che si terrà a Cattolica dal 13 al 17 settembre 2021.

Portare sano svago e allegria, dopo mesi così difficili, è l'obiettivo prefissato dal sindacato dei pensionati, che offre la possibilità agli iscritti e non, di partecipare a questo grande evento, ricco di sport, arte, cultura, divertimento. Spazio sarà dedicato anche a dibattiti legati all' attualità, per non perdere di vista le importanti tematiche sociali che caratterizzano il panorama nazionale.

Sono moltissime le iniziative organizzate durante la cinque giorni:



Nella giornata di lunedì 13, alle ore 17, Festa di Benvenuto in Piazza della Repubblica con aperitivo con i ragazzi di Pizzaut e inaugurazione della Sala Mostre. Dalle ore 21, Concerto presso la Tensostruttura con Renato Franchi & His Band per lncanto Live Tour 2020



Martedì 14 sera alle ore 20.30, la Tensostruttura ospiterà la Premiazione degli artisti dei Giochi di Liberetà e a seguire ci sarà lo spettacolo del Trio eccentrico, ensemble di fiati (flauto, clarinetto e fagotto) e voce narrante che si esibirà con "Pierino e il lupo" e "Rossini Maestro di cucina"



Mercoledì 15 alle ore 9,30 prenderà avvio il convegno SPI "Lombardia: quali politiche per la ripartenza" sull'economia lombarda. Modera Marina Marinetti, vicedirettrice di Economy. Alle ore 21.00, Enrico Bertolino sul palco propone un brillante e atteso spettacolo di instant theatre, formula di teatro incentrato sull'attualità.



A chiusura dell'evento, giovedì 16 è prevista la Cena di Gala, con musica dal vivo.



Oltre a tutto questo, i Giochi di Liberetà offriranno anche un intrattenimento a 360 gradi con tornei, giochi, corsi per tutti e altri appuntamenti culturali.