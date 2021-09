Rimini, "bonus fitness" di Garden e Steven fino a 200 euro a persona

Sport

Rimini

| 11:25 - 06 Settembre 2021

Una delle sale allenamento del Garden.

In un anno difficoltoso per tanti settori e caratterizzato da “bonus” che ne hanno favorito la ripartenza, niente è arrivato per il fitness.

“E se il bonus non arriva ci pensiamo noi e ci rilanciamo da soli mettendo sul piatto 50.000€ dedicati a chi vuole fare attività fisica”.

Hanno pensato questo Garden e Steven, i due centri sportivi riminesi per riavvicinare le persone a palestra, piscina e corsi hanno dato vita al “bonus fitness”, ovvero un incentivo fino a 200€ a persona al momento della sottoscrizione di un nuovo abbonamento.

Sono tante, troppe, le persone che in questi mesi si sono allontanate dallo sport e dall’attività fisica in genere, e questo ha avuto un impatto negativo sulla salute, fisica e mentale delle stesse.

Per questo motivo Garden e Steven, dando seguito alla propria mission aziendale, mettono in campo una proposta sportiva e di salute, un servizio alla cittadinanza che, praticando una delle tante attività proposte può trarne un beneficio per il proprio stato psico-fisico.

Il bonus fitness permetterà di risparmiare fino a 200€ su uno dei tanti abbonamenti proposti dai due centri: dall’abbonamento family dedicato alle famiglie a quello open che consente di praticare tutte le attività fino agli open dedicati alle singole categorie di attività e al personal training.

Palestra, piscine (compresa la nuovissima vasca del Garden), corsi acqua e corsi terra, sala pesi completamente attrezzata, l’area funzionale e le macchine cardio Technogym e Matrix di ultimissima generazione, l’offerta di Garden e Steven si sviluppa 7 giorni su 7 e prevede un palinsesto che dalla mattina alle 7 fino alle 22 consente a tutti di trovare un’ora del proprio tempo da dedicare alla cura del proprio corpo e del proprio star bene.

Per ottenere il bonus (fino ad esaurimento) è sufficiente recarsi presso le due strutture (viale Euterpe 7 e via Nuova Circonvallazione 57) e richiedere informazioni al desk.