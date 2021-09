Calcio, Coppa Italia: Mancini gol, il Cervia piega il Misano (1-0)

Sport

Cervia

| 10:22 - 06 Settembre 2021

Davanti al pubblico amico del Todoli il Cervia inizia nel migliore dei modi la propria stagione. I ragazzi di Bonacci hanno battuto 1-0 il Misano nel primo turno del Memorial Maurizio Minetti. Il Misano dopo appena sei minuti rimane in dieci: espulso Imola per fallo su Lago, lanciato a rete. Il Cervia cerca di sfondare, ma gli avversari ergono un muro e resistono. I gialloblù ci credono ed al 55' trovano la rete del successo. Mancini in area dribbla il suo difensore e lascia partire un diagonale mortifero. Ceccarelli e compagni controllano e al triplice fischio possono esultare. Domenica a Bagnacavallo inizia il campionato.

Il tabellino

CERVIA-VIS MISANO 1-0

CERVIA: Braggion, Muccioli, Vitali, Candoli, Krastev, Ceccarelli, Primitivi, Calandra, Brunetti, Lago, Mancini A disp: Di Marco, Ilboudo, Brando, Fusaroli, Buzi, Alvisi, Meoni, Di Gilio, Corzani. All Bonacci

MISANO: Pontet, Bonetti, Tonini, Lepri, Pironi, Imola, Santoni, Mussoni, Pontellini, Torsani, Gravina. A disp: Alessandrini, Maltoni, Antonelli, Manconi, Raggini, Antonietti, Nigro, Fabbri, Moroni. All De Argila

Rete: 55' Mancini

Note: Ammoniti: Candoli, Krastev, Ilboudo, Torsani, Santoni, Mussoni. Espulso: Imola