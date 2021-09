Montescudo, con Marina Massironi un viaggio da Dante a Neruda

Eventi

Montescudo-Montecolombo

| 09:32 - 06 Settembre 2021

Marina Massironi.

Uno degli ultimi appuntamenti dell'estate 2021 per Rimini Classica, che propone per Martedì 7 settembre alle ore 19:00 nella Terrazza del Castello di Albereto a Montescudo il settimo e ultimo evento dei Concerti al Tramonto "Il Bacio". Protagonisti saranno il Trio Schumann, composto dal Flauto di Matteo Salerno, dalla viola di Aldo Maria Zangheri e dall'arpa di Monica Micheli e Marina Massironi che, partendo dal bacio più celebre di Paolo e Francesca del Canto V dell'Inferno Dantesco, reciterà su poesie e testi fra gli altri di Neruda, Bergerac, Marinetti e due testi originali scritti per l'occasione da Lia Celi, sempre dedicati al Bacio. La serata vedrà anche la proiezioni di celebri baci dell'arte e della fotografia.