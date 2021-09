Paura a Sant'Angelo di Gatteo, ragazza aggredita da un cane mentre passeggia

Cronaca

Gatteo

| 07:54 - 06 Settembre 2021

Foto di repertorio.

Paura sabato pomeriggio a S.Angelo di Gatteo per una 32enne del posto. Come riporta il Corriere Romagna la ragazza, mentre passeggiava, è stata aggredita da un cane di grossa taglia sfuggito al controllo del suo proprietario. E' successo in via Campagnola. La 32enne ha riportato diverse ferite da morsi in un braccio e sulla schiena. La ragazza è stata presa in cura dai sanitari del pronto soccorso del "Bufalini" di Cesena e, dopo aver ricevuto diversi punti di sutura, è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni.