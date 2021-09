Tennis, i vincitori del torneo giovanile del TC Viserba

Sport

Rimini

| 00:33 - 06 Settembre 2021

Nel torneo giovanile del Tennis Club Viserba successi di Pietro Tombari, Serena Pellandra, Ayah Zaid Al Kilani, Petr Minakhin (bis), Andrea Valli, Chiara Pagliarani e Sara Gaia Totorizzo

Gran finale al Tennis Club Viserba per il torneo nazionale Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Ecco tutti i verdetti.

Nell’Under 10 maschile finale tra Lorenzo Cordella (Coopesaro Tennis) e Pietro Tombari (Tc Riccione) che si è imposto nel match-clou per 6-4, 6-3.

Semifinali: Cordella-Dante Terzi 6-2, 6-1, Tombari-Diego Tarlazzi 6-3, 6-1.

Nell’Under 10 femminile successo di Serena Pellandra (Ct Cast San Marino) che in semifinale ha superato 6-0, 6-0 Virginia Arduini, ed in finale per 6-1, 7-5 Emma Lanzoni (Ct Cacciari Imola).

Bella doppietta di Petr Minakhin, allievo della Ravenna Tennis Academy al Ct Zavaglia, che ha fatto suoi i tabelloni Under 12 e 14. Nell’Under 12 successo su Christian Ottaviani (Ct Cicconetti) per 6-0, 6-2, nell’Under 14 vittoria in finale su Dario Zamagna (Tc Riccione) per 6-3, 3-6, 10-2.

Under 12 maschile, semifinali: Petr Minakhin (n.1)-Daniel Tonucci (n.4) 6-2, 6-1. In finale anche Christian Ottaviani (n.2) per il forfait del suo avversario.

Under 14 maschile, semifinali: Dario Zamagna (n.4)-Alessandro Pesaresi (n.1) 7-6, 6-2, Minakhin b. Pietro Rinaldini 6-3, 6-4.

Nell’Under 12 femminile bella vittoria per Ayah Zaid Al Kilani (Ct Cicconetti) in finale su Lucia Bertozzi (Tc Viserba) per 6-3, 6-1. Semifinali: Lucia Bertozzi (n.1)-Viola Amati 7-5, 6-4, Ayah Zaid Al Kilani-Giulia Gualdi (n.2) 7-6, 7-5.

Nell’Under 14 femminile successo di Sara Gaia Totorizzo, allieva della Galimberti Tennis Academy, in finale su Aurora Lombardi per 6-2, 0-6, 10-2.

Under 14 femminile, semifinali: Aurora Lombardi (n.1)-Emma Pelliccioni 6-3, 6-2, Sara Gaia Tototirizzo (n.2)-Ester Biserni 6-1, 6-1.

Nell’Under 16 si registrano le vittorie di Andrea Valli e Chiara Pagliarani. Nel maschile Andrea Valli (Pol.2000 Cervia), testa di serie n.3, ha battuto nel match-clou per 6-4, 6-4 Giacomo Ercolani (Ct Casalboni), testa di serie n.1. Semifinali: Ercolani-Alberto Bezzi (n.4) 6-1, 6-2, Valli-Alessandro Manco (n.2) 0-6, 6-1, 11-9. Nel femminile successo di Chiara Pagliarani (Tc Valmarecchia) che in finale ha sconfitto 6-4, 6-4 Aurora Lombardi.

Al termine le premiazioni effettuate dal giudice arbitro Antonio Giorgetti e dal presidente del Circolo, Ivano Monticelli.