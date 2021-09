Mare: due decessi sulla spiaggia di Rimini

Cronaca

Rimini

21:37 - 05 Settembre 2021

Due persone sono morte oggi (domenica 5 settembre) nella spiaggia di Rimini: un uomo 80enne, della provincia di Torino, ha avuto un malore mentre camminava in acqua e si è accasciato, davanti al bagno 144 di Miramare. Inutili i soccorsi prestati prima dal salvataggio, poi dal 118.



Poco più a sud all'altezza del bagno 67, una signora 65enne non è più riemersa mentre faceva il bagno a circa 30 metri dalla riva. Poco dopo è stata vista galleggiare nello stessa punto. Sul luogo il bagnino di salvataggio, con gli operatori sanitari accorsi sulla spiaggia. Ma anche in questo caso i soccorsi sono stati inutili e l'ambulanza è tornata indietro vuota.