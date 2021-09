Calcio, Coppa Italia: la Savignanese passa sul campo dello Spontricciolo (1-3)

Sport

Rimini

| 20:14 - 05 Settembre 2021

Colpaccio in trasferta della Savignanese: 1-3 allo Spontricciolo. Ospiti in vantaggio al 3’ con una incornata di Tola che spedisce la palla nel sette, dopo due minuti pareggio di Tamburini: ruba palla sulla trequarti ed entra in area salta un uomo e con un gran diagonale batte Fusconi. Predominio territoriale della Savignanese che impensierisce Tani in un paio di occasioni. Lo Spontricciolo controlla senza troppi affanni e addirittura sfiora il raddoppio al 35′ con una carambola su mischia in area di rigore e palla che esce di poco.

La Savignanese chiude i conti in apertura di ripresa. Al 47′ azione personale di Osayande: entra in area palla al piede elude l’intervento di Tonti e con una gran sventola a fil di traversa fulmina Tani. Al 49′ pasticcio di Ioli che sbaglia il disimpegno al limite della sua area di rigore e Sacchetti prima ruba palla e poi batte inesorabilmente Tani. I gialloblu chiudono così il discorso qualificazione controllando la gara senza troppi patemi.

IL TABELLINO

SPONTRICCIOLO: Tani, Fabbri S. dal 62′ Giovannelli, Nanni, Mohamed dall’81’ Durante, Ioli, Tonti, Tamburini dall’85’ Fantini, Zamagni dal 62′ Pivi, Capriotti dal 75′ Fabbri A., Brisigotti, Giovannini. A disposizione; Martini, Borgognoni, Radu, Gjoshi. Allenatore Fabio Pellegrino.

SAVIGNANESE: Fusconi, Rossi A. dal 67′ Battistini, Pasini, Nicolini dal 67′ Mancini, Varrella, Mazzarini, Zoffoli, Tola dal 31′ Sacchetti, Osayande dal 70′ Pacchioni, Turci, Guidi dal 75′ Sbrighi. A disposizione; Rossi F., Zammarchi, Tourè. Allenatore Davide Montanari.

Arbitro: Ibrahim Rashed (assistenti Emanuele Ricci e Gabriel Barcheri)

Reti: 3′ Tola (Sa), 5′ Tamburini (Sp), 47′ Osayande (Sa), 49′ Sacchetti (Sa).

Note: Ammoniti: Capriotti (Sp), Tamburini (Sp), Sacchetti (Sa).