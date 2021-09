Calcio, Coppa Italia: la Fya stende la Due Emme con un poker di bomber Zuppardo (4-0

Sport

Riccione

| 19:59 - 05 Settembre 2021

La Fya Riccione (foto pag Facebook).

Poker di Liborio Zuppardo e la Fya Riccione passa agevolmente il turno battendo il Due Emme. Giornata calda e soleggiata sul sintetico del Comunale con i biancazzurri in campo con la nuovissima maglia.

Partono contratti i padroni di casa, nei primi venti minuti Zuppardo impegna Palumbo mentre per gli ospiti Mingozzi costringe Mordenti a deviare sul palo. Poi è un crescendo biancazzurro fino alla rete del vantaggio: corre il 40′ Sartori calcia in porta, Zuppardo arpiona il pallone e insacca con una conclusione precisa nel cuore dell’area di rigore. Secondo tempo che si apre con la Fya Riccione in avanti ed un colpo di testa di Maggioli salvato sulla linea.

Il raddoppio arriva al 57’ con il giovanissimo Scotti, riceve un pallone recuperato da Scarponi ed è bravo con un delizioso destro a verticalizzare pescando Zuppardo che supera Palumbo. Al 73’ è invece Manfroni a diventare uomo assist: cavalcata sulla destra, cross preciso e Zuppardo insacca di destro sottomisura.

Il poker finale ad un minuto dal gong con Valeriani abile nel recuperare un pallone ed inserirsi per servire ancora Zuppardo che insacca la quarta rete finale ed il suo personale poker.

Un vittoria rotonda e convincente che proietta i riccionesi verso l’esordio in campionato con maggiore entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi.

Il tabellino

Fya Riccione: Mordenti, Borghini (65′ Valeriani), Ceccarelli, Bernacchini (54′ Pigozzi), Manfroni, Maggioli, Scarponi (73′ Carnesecchi), Enchisi, Zuppardo, Sartori, Scotti. A disposizione Sodani, Fabbri, Laurino. Allenatore Taccola

Due Emme: Palumbo, Taioli, Montesi (58′ Montesi), Giordani (62′ Santantonio), Mambelli, Yabre, Altieri, Averardi, Gregori (76′ Bartolini), Ravagli (76′ Drame), Mingozzi (65′ Cattedra). A disposizione Ceccaroni, Bertozzi, Mazzoli. Allenatore Rossi

Reti: 40′, 57′, 73′, 89′ Zuppardo

Arbitro Alessandro Gardenghi, assistenti: Bissoni e Almoham.