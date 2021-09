Coppa Eccellenza Promozione, Sant'Ermete sconfitto dal Diegaro (1-3)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:55 - 05 Settembre 2021

Sant'Ermete - Diegaro 1-3



SANT'ERMETE: Donini, Rossi (70' Fuchi), Merendino, Tentoni (65' Mezgour), Baffoni, Righetti (80' Benvenuti), Marcaccio, Marconi, Sartini, Vukaj, D'Elia (35' Betti).

In panchina: Dall'Ara, Baca, Amaduzzi, Gattei Colonna, Bonifazi.

All. Pazzini.



DIEGARO: Foiera, Panzavolta, Zannoli, Vitalino, Bartoletti, Medici, Cavaliere, Ravaioli (75' Prosperi), Morganti (65' Cozzino), De Rose, Strada (60' Semeraro).

In panchina: Bocchini, Domeniconi, Pagliarani, Favali, Zarrelli, Massí.

All. Cucchi.



ARBITRO: Diversi di Lugo (assistenti: Corbelli e Angelini di Rimini).

RETI: 18' aut. Rossi (S), 31' Cavaliere (D), 57' Vukaj (S), 85' De Rose (D).

NOTE: espulso Marconi al 67'.