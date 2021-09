Rimini Calcio, in amichevole vince la Spal 6-2. Segnano Gabbianelli e Germinale

Sport

Rimini

| 16:30 - 05 Settembre 2021

Gabbianelli ha segnato la prima rete del Rimini.



Al Mazza di Ferrara la Spal supera 6-2 il Rimini in amichevole. I locali, privi dei titolari Thiam, Colombo e D'Orazio, oltre a Da Riva, con Dickmann, Tripaldelli e Viviani in panchina, passano al 2' con un tap-in di Melchiorri servito da Seck. Passano nove minuti e Mora sul secondo palo è puntuale all'appuntamento con il gol sul cross di Esposito. Il Rimini riduce le distanze al 41': cross di Tonelli a centro area per Gabbianelli che controlla e infila Seculin. Nella ripresa al 57' Latte Lath infila su assist di Crociata, poi l'attaccante ex Imolese al 65' impegna Marietta, sulla respinta diagonale vincente di Piscopo. Lo scatenato Latte Lath fa doppietta al 70', sfruttando un cross basso di Zuculini. All'87' pallonetto di Zuculini, Manfroni respinge sulla linea, ma arriva Latte Lath che di testa fa tripletta. Il Rimini segna il secondo gol all'89' con Germinale, ex di turno, bravo a battere in semirovesciata Pomini su cross di Haveri.



Spal - Rimini 6-2

Marcatori: 2’ pt Melchiorri (S), 11’ pt Mora (S), 41’ pt Gabbianelli (R), 12’ st Latte Lath (S), 20’ st Piscopo (S), 25’ st Latte Lath (S), 42’ st Latte Lath (S), 44’ st Germinale (R)



SPAL PRIMO TEMPO (4-2-3-1): Secuilin - Spaltro, Vicari, Coccolo, Celia - Esposito, Mora - Seck, Mancosu, Abou - Melchiorri.



SPAL SECONDO TEMPO (4-2-3-1): Pomini - Dickmann, Heidenreich, Coccolo (67' Nador), Saiani - Zuculini, Mora (67' Viviani) - Piscopo, Crociata, Abou - Latte Lath. All. Clotet.



RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Carboni (40’ st Manfroni), Panelli (32’ st Pietrangeli), Contessa - Andreis (19’ st Isaia), Tanasa, Tonelli (26’ st Haveri) - Gabbianelli (32’ st Tomassini), Mencagli( 12’ st Germinale), Ferrara (26’ st Pecci). A disp: Piretro, Aprea. All. Gaburro