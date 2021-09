Covid: contagi in leggero calo nel riminese rispetto a 7 giorni fa

Attualità

Rimini

| 15:23 - 05 Settembre 2021

Bollettino Covid 5 settembre 2021.



In provincia di Rimini si registrano 67 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con prevalenza dei sintomatici, 38, sugli asintomatici, 29. In questa settimana finora 434 casi, media 62 al giorno, in lieve calo: la scorsa settimana la media era di 70 (i contagi furono in totale 491). Calano i ricoveri in terapia intensiva, ora 7 (-1). In regione tornano sopra quota 50 i ricoverati in terapia intensiva: sono 51 (+2) a fronte di quattro ingressi tra Parma, Imola e Ravenna e due dimissioni tra Rimini e Modena. Sette i decessi, nessuno nel riminese: due in provincia di Parma (un uomo di 59 anni e una donna di 82); uno in provincia di Reggio Emilia (una donna di 83 anni); tre in provincia di Bologna (due donne, di 59 e 78 anni, e un uomo di 92); uno in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 45 anni).



I nuovi casi sono 497 su 24.234 tamponi, tasso di positività del 2%.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 72 nuovi casi e Reggio Emilia (70), seguite da Rimini (67), Modena (62) e Bologna (60); quindi Ravenna (47), Piacenza (38), Cesena (32) e Ferrara (30); infine il Circondario Imolese (10) e Forlì (9).