Un Giro del Monte da record, Vasil Matvichuk vince la cinquantesima edizione

Sport

Repubblica San Marino

| 14:51 - 05 Settembre 2021

Vasil Matvichuk vince il Giro del Monte 2021.

Alla fine sono stati oltre 800 i partecipanti che si sono presentati sabato pomeriggio (4 settembre) alla partenza del Giro del Monte, nel cuore del centro storico di San Marino. Di valore assoluto il gruppo degli atleti agonisti, tra cui tantissimi provenienti da diverse regioni d'Italia, attirati dalla possibilità di ritrovare i giusti riferimenti in una competizione su strada, in vista della prossima stagione agonistica.



Le precauzioni anticovid non hanno influito sul successo del Giro del Monte 2021. L'organizzazione ha messo in piedi una struttura senza precedenti per garantire il rispetto delle norme e dei protocolli. In termini di sicurezza e prevenzione, grazie a al partner tecnico RSM111, la presenza di defibrillatori sul percorso di gara, che hanno permesso di rendere l'evento cardioprotetto.



Una gara tanto attesa, soprattutto dagli atleti del circondario, a cinquant'anni dalla sua prima edizione datata 1971. Una giornata iniziata con l'allestimento del percorso di gare e l'accoglienza dei concorrenti per le ultime procedure di iscrizione e ritiro pettorali. Alle 17, come da programma, lo start dal piazzale Lo Stradone, con il panorama mozzafiato sul Montefeltro e l'incredibile spettacolo aereo sopra le teste dei concorrenti.



Ad impostare il ritmo gara gli uomini del GS Gabbi Bologna, la blasonata società sportiva fondata nel 1971 dal Presidente Nerio Morotti. Nel gruppo di testa, oltre all'ucraino Vasil Matvichuk e all'alessandrino Vincenzo Scuro, il sammarinese Lorenzo Bugli. A metà gara, l'impressionante progressione di Matvichuk su Bugli e Scuro, fino al traguardo davanti a Porta San Francesco, ha creato le condizioni per stabilire il nuovo record assoluto del percorso, con il crono di 21' 49". Grande prova sia per il sammarinese Lorenzo Bugli (GPA San Marino), secondo assoluto con il tempo di 22' 19", che per Vincenzo Scuro (GS Gabbi Bologna), terzo al traguardo in 22' 57".



Nella prova femminile, Anna Spagnoli (GS Gabbi Bologna) vince e firma il nuovo record della gara con il crono di 26' 18", seconda sul traguardo con il crono di 26' 37" la straordinaria Federica Moroni (Avis Castel San Pietro) seguita da Gloria Venturelli (MDS Panariagroup) in 27' 05".



La classifica a squadre ha visto la vittoria sia in campo maschile che femminile del GS Gabbi Bologna.



Continua a sorprendere il progetto Corporate Run, la sfida a squadre, che ha visto sulla griglia di partenza concorrenti appartenenti a team amatoriali composti da amici e colleghi di lavoro, tra i quali anche tanti atleti amatoriali, che hanno fatto registrare tempi record di valore assoluto sul circuito storico di 7 km attorno al Monte Titano. Il team Colombini si riprende la vittoria e con essa il trofeo del Giro del Monte del cinquantenario, davanti ai team Bar Fabbri MTR e XXS.



Infine terza batteria di partenza, formata dai concorrenti non competitivi, che hanno scelto Giro del Monte per una corsa o camminata unica e panoramica in una giornata di inizio settembre indimenticabile.