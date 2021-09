Federico Pozzetto vince la prima edizione della Misano Bike

Sport

Misano Adriatico

| 14:32 - 05 Settembre 2021

Una fase della gara.





È il friulano Federico Pozzetto il vincitore della prima edizione della Misano Bike Gran Fondo dei Campioni. Il portacolori della Dipa Falasca MG.K Vis, toscano d’adozione, ha impiegato 2:54:04 per completare i 99 km dell’impegnativo percorso, tagliando il traguardo posto al Misano World Circuit davanti a Cesary Grodzicki della Pro Cycling Asd e a Stefano Scotti del GS Studio Moda – Hair Gallery. Scotti e Grodzicki erano transitati rispettivamente 3° e 4° alla cronoscalata di Gemmano, vinta da Daniele Terzi con un tempo di grande rilevanza: 9.22”.

Tra le 39 donne al via la vittoria è andata a Michela Gorini dell’Asd Team Fausto Coppi Fermignano (3:18:32 il suo tempo) davanti a Lisa De Cesare (Bombarder Squadre Corse), vincitrice della cronoscalata femminile, e Sarah Tondini (Team Passion Faentina).

Michele Pirro si è confermato abile anche sulle due ruote non motorizzate: il pilota della Ducati, 31° nella cronoscalata di Gemmano, ha tagliato il traguardo 39°.

“E’ stata una bellissima giornata di sport – il commento di Filippo Valentini, Assessore allo Sport del Comune di Misano - baciata dal sole e vissuta in uno scenario meraviglioso, dalla partenza a Misano World Cicuit e lungo tutto il percorso. La Misano Bike è partita col piede giusto, i commenti raccolti sono entusiasti e ci sono le premesse per occupare uno spazio importante nel calendario delle gran fondo. Come tanti eventi di Misano, il successo è nella capacità di lavorare insieme e anche in questo caso voglio ringraziare un lunghissimo elenco aziende e di volontari che hanno reso possibile tutto questo, compresa l’Amministrazione comunale”.

“Quel che era una bella idea nei mesi scorsi, è diventata oggi una splendida realtà – ribadisce Luigi Bellettini, Presidente della Fondazione Misano – e possiamo dire che la Misano Bike si aggiunge ad un calendario d’eccellenza che punta allo sport come veicolo anche di promozione turistica. Ora ci aspetta un settembre denso di eventi, dalla Spartan Race che si annuncia come una edizione record e la MotoGP con tutti gli eventi collaterali. Abbiamo cominciato col piede giusto”.

Le classifiche sono disponibili sul sito www.misanobike.com.

Tutte le foto sono disponibili su www.fotomoto.it.