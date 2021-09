Calcio D, martedì alle ore 13 i gironi. Ecco come dovrebbe essere il D

Sport

Rimini

| 14:32 - 05 Settembre 2021

Martedì 7 settembre alle ore 13 in diretta Facebook sulla pagina della Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Interregionale pubblicherà i nove gironi della prossima serie D che prenderà il via domenica 19 settembre. Al momento, con il ripescaggio del Cattolica al posto dei friuliani della Manzanese, che hanno rinunciato al campionato, sono 168 le squadre ai nastri di partenza. A questi si aggiungeranno, in sovrannumero, Athletic Carpi, Caseratana, Novara e, in caso di pronunciamento positivo del Tar, la Samb per un totale di 172 squadre: altrimenti verrà ripescato il Grassina.

GIRONE D L'ipotesi più accreditata per il girone D è la segente: 12 emiliane (Bagnolese, la matricola Borgo San Donnino, Cattolica, Correggese, Forlì, Lentigione, Mezzolara, Progresso, il retrocesso Ravenna, Rimini, Sammaurese e Sasso Marconi), 3 lombarde (Fanfulla, Crema e Tritium) e 5 toscane (Aglianese, Ghivizzano B., Prato, Real Forte Querceta e Seravezza P.).

"Balla” però l’Athletic Carpi che venendo inserito nel Girone D, toglierebbe il posto a una lombarda (probabilmente il Tritium) o all'ultima ripescata (la Cattolica), ipotesi questa meno accreditata.