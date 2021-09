Tentata rapina nel bar, fermato dalla Polizia insulta e minaccia gli agenti

Cronaca

Rimini

| 14:24 - 05 Settembre 2021

Un 39enne italiano, residente nel riminese, è stato fermato sabato sera (4 settembre), dalla Polizia, in relazione a una tentata rapina avvenuta in un bar di Rimini. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti, è entrato nel locale, cercando di farsi dare del denaro, usando violenza nei confronti del personale. E' stato fermato dalla Polizia all'esterno, durante la fuga, e bloccato, non prima di aver pesantemente insultato le divise. E' ora indagato per le ipotesi di reato di tentata rapina aggravata, resistenza e minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.