Cade dalla bici e rimane ferito, l'incidente in viale Tripoli: ricoverato in gravi condizioni

Attualità

Rimini

| 12:54 - 05 Settembre 2021

Foto di repertorio.

Un 78enne è stato ricoverato in ospedale questa mattina (domenica 5 settembre), dopo un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra viale Tripoli e via Roma. I fatti sono avvenuti intorno alle 11.15: l'anziano è caduto rovinosamente al suolo dalla sella della sua bicicletta, forse per un malore, ed è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, allertato dai passanti e intervenuto con ambulanza e automedica. E' stato deciso il ricovero al Bufalini di Cesena, disposto in codice di massima gravità. Per regolare il traffico e per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.