Balli e assembramenti senza mascherine, chiusi due locali a Cattolica

| 12:12 - 05 Settembre 2021

Immagine di repertorio.

I Carabinieri di Cattolica nella notte tra venerdì e sabato, hanno sottoposto a chiusura per 5 giorni due locali da ballo, comminando anche una multa per violazione delle disposizoni anticontagio. I locali, nonostante avessero già avuto sanzioni e sospensioni in precedenza, avevano organizzato vere e proprie serate di intrattenimento senza mascherine né distanziamento.

Sono stati tanti i Carabinieri impegnati nel weekend "supportati dalle Squadre di Intervento Operativo del Reggimento di CC di Bologna " si legge nella nota dell'Arma "hanno passato al setaccio i viali, la stazione ferroviaria e quella del TRC, attraverso l’identificazione di tutti i gruppi in arrivo a Riccione per trascorrere la serata. "