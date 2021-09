Nervoso durante un controllo dei Carabinieri, in auto ha 11 dosi di cocaina: arrestato

Cronaca

Riccione

| 11:09 - 05 Settembre 2021

Droga e contanti sequestrati dai Carabinieri.

Alla guida della sua auto sfreccia a gran velocità su via Marano a Riccione. Fermato e controllato dai Carabinieri di Coriano mostra segni di insofferenza: nella sua auto 11 dosi di cocaina per un totale di 12 grammi e 1600 euro in contanti. Un 23enne di nazionalità albanese residente a Rimini è stato arrestato dai militari. Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri lo hanno fermato e, insospettiti per il disagio mostrato dal giovane, hanno approfondito i controlli. Nella sua auto è stato rinvenuto lo stupefacente. Il 23enne si trova agli arresti in attesa del processo per direttissima previsto per lunedì.

I Carabinieri di Cattolica nelle notti del weekend, hanno sottoposto a chiusura per 5 giorni due locali da ballo, comminando anche una multa per violazione delle disposizoni anticontagio. I locali, nonostante avessero già avuto sanzioni e sospensioni in precedenza, avevano organizzato vere e proprie serate di intrattenimento senza mascherine né distanziamento.

Sono stati tanti i Carabinieri impegnati nel weekend "supportati dalle Squadre di Intervento Operativo del Reggimento di CC di Bologna " si legge nella nota dell'Arma "hanno passato al setaccio i viali, la stazione ferroviaria e quella del TRC, attraverso l’identificazione di tutti i gruppi in arrivo a Riccione per trascorrere la serata. "