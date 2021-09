Calcio, Emmanuel Cascione è alla guida della Under 18 del Sassuolo

Sport

| 22:00 - 04 Settembre 2021

L'ex allenatore del Cattolica Emmanuel Cascione sarà nella prossima stagione alla guida della Under 18 del Sassuolo. Dopo le conferme di mister Emiliano Bigica alla guida della Primavera e dopo lo 'spostamento' di mister Pensalfini dall'Under 18 all'Under 17, ecco il volto nuovo dell'ex giocatore del Rimini Calcio. Cascione è reduce dalla promozione in Primavera 1 conquistata la stagione scorsa sulla panchina del Napoli Under 19. Un colpo dunque importante per il settore giovanile del Sassuolo Calcio.