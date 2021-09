Calcio Eccellenza, Victor San Marino: tris nel test contro la Libertas (3-0)

Sport

Repubblica San Marino

| 18:49 - 04 Settembre 2021

Victor San Marino in una immagine di repertorio.

Il Victor San Marino vince e convince nell’ultimo test amichevole estivo a Gradara prima dell’avvio del campionato italiano di Eccellenza.

Battuta 3-0 la Libertas, club militante nel campionato sammarinese, grazie a una doppietta del centrocampista Mattia Gaudenzi e a un gol dell’attaccante Giordano Bardeggia, entrambi degni rappresentanti della “meglio gioventù” presente in grande parte nella squadra allenata da Gianni D’Amore.

La dirigenza e lo staff tecnico del Victor San Marino si dicono soddisfatti e ora guardano con ottimismo alla sfida esterna di domenica 12 settembre contro l’Alfonsine (fischio d’inizio al campo A del centro sportivo “Massimo Soprani” di San Zaccaria fissato alle ore 15.30).

Ne è una dimostrazione ciò che ha dichiarato Gian Luca Bollini, direttore sportivo del Victor San Marino, al termine dell’amichevole contro la Libertas: “La vittoria di oggi è la conferma del bel lavoro svolto da tutti noi finora, sia dentro che fuori dal campo. Ringrazio i giocatori, i membri dello staff tecnico e l’intera dirigenza per aver creduto nel progetto Victor San Marino prima ancora che venisse iscritta la squadra al campionato italiano di Eccellenza. Non è stato affatto facile organizzare tutto quanto perché abbiamo avuto dalla Federcalcio italiana la certezza della categoria solo due settimane fa. Abbiamo allestito una rosa molto forte, che è il giusto mix tra calciatori giovani di grande prospettiva e calciatori di elevata esperienza, con idee tecnico-tattiche di calcio offensivo molto chiare. I ragazzi hanno lavorato tutti ogni giorno, seriamente e con grande disponibilità durante il mese di preparazione estiva. L’atteggiamento della squadra è cresciuto di partita in partita in funzione alle direttive di mister D’Amore. Cercheremo di lottare per rimanere il più possibile nelle zone alte della classifica del girone C di Eccellenza e, perché no, di ottenere la promozione in serie D. Ci sentiamo già pronti per la prima sfida la prima sfida di campionato: l’obiettivo è centrare i primi tre punti della stagione”.