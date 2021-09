Allarme siccità: nel riminese è l'estate più secca dal 1958

Attualità

Si è conclusa il 31 agosto l'estate 2021 dal punto di vista meteorologico. Vediamo quindi come è stata sul riminese e soprattutto facciamo il punto sulla situazione siccità insieme al previsore meteo di Centro Meteo Emilia Romagna, Federico Antonioli



Federico, è stata un'estate calda, ci siamo distinti particolarmente rispetto agli ultimi anni?

"Con un'anomalia di 1,0°C rispetto al periodo 1991-2020 l'estate 2021 è risultata la sesta più calda dal 1955. In generale, allargando lo sguardo a livello regionale ai dati riguardanti il rischio calore, sia 2019 sia 2020 hanno registrato picchi più elevati per il disagio bioclimatico".



Prosegue però il problema legato alle precipitazioni, i dati confermano la sensazione di un'estate particolarmente secca?

"Assolutamente sì, è la stagione estiva con più carenza di precipitazioni almeno dal 1958 per quanto riguarda Rimini. Allargando lo sguardo alla Romagna siamo secondi solo al 2012, più che altro per della variabilità registrata nel corso del trimestre, che come ben sappiamo però porta fenomeni disomogenei. Inoltre è bene precisare che il deficit di precipitazioni si protrae ormai da diverso tempo".



Qual è la situazione siccità?

"Il problema principale sono i terreni, abbiamo un bilancio idroclimatico abbondantemente sotto media sulla Romagna, sia zona pianeggiante-costiera sia sull'entroterra. D'altra parte, da inizio anno abbiamo carenza di precipitazioni, e anche nei mesi precedenti, se togliamo il dicembre 2020, che ha visto abbondanza di piogge, la situazione non era certo rosea. Per cui il protrarsi di questo contesto non fa altro che aggravare la situazione. Da gennaio ogni mese ha chiuso in deficit precipitativo".



Tale situazione si può collegare al cambiamento climatico?

"E' molto difficile parlare di cambiamenti climatici su una scala così locale e soprattutto tenendo conto di un periodo così breve. Considerando il periodo singolo, sia esso un mese, una stagione o un anno, parliamo sempre di tempo meteorologico, non di clima. Il clima va analizzato su periodi ben più lunghi. Inoltre per le precipitazioni anche a livello regionale è complesso ricavare un trend ben preciso, ci sono delle oscillazioni che però diventa complesso inquadrare in una linea precisa".



Sul finire di agosto si sono ''rivisti'' i temporali, ne approfitto per una domanda ''extra''...è così difficile prevederli?

"Possiamo tranquillamente considerarli come il fenomeno di più complessa previsione, ma anche quello per cui è più difficile comunicare la previsione. Mi spiego: sono prevalentemente localizzati e si portano dietro una serie di fenomeni associati fortemente impattanti come grandine, raffiche di vento e a volte trombe d'aria. Questi fenomeni associati sono pressoché imprevedibili, e cagionano danni. E quindi in una previsione si fatica ad ''annunciarli'', bisogna tenerne conto della possibilità quando si parla di temporali. E poi abbiamo le difficoltà tecniche, di localizzazione spazio-temporale dei fenomeni, pur con il gran progresso degli ultimi anni che ha portato la previsione ad essere molto più curata, che mal si sposano con questa ormai incessante esigenza di tanti utenti di sapere chilometri e orari dove il fenomeno colpirà. E' qualcosa che scientificamente non possiamo dire".



Concludiamo...che piega sembra prendere settembre? Ritorneranno le benefiche piogge?

"Sempre sottolineando che le tendenze a lungo termine vanno prese un po' con le pinze, fino al 15 del mese non si vede un segnale di precipitazioni significative. Il contesto termico dovrebbe vedere valori prossimi o superiori alla media. Verso il finire della seconda decade del mese potrebbe instaurarsi un po' più di variabilità, ma sarà poi da verificare prossimamente, per cui non dimenticate di consultare i nostri aggiornamenti".