Assessore Caldari su dati turismo: "Riccione è in forte ripresa e l’estate è ancora al top"

Attualità

Riccione

| 15:26 - 04 Settembre 2021

L'assessore al turismo di Riccione.

L’assessore al turismo del Comune di Riccione, Stefano Caldari, valuta positivamente i dati per quello che riguarda l’estate 2021.



"I dati diffusi dalla Regione Emilia Romagna sono una conferma importante per Riccione con una crescita in luglio del 18,9% sul 2020 e dell’8,7% sul 2019. Stiamo percorrendo la strada giusta per lasciare alle nostre spalle i periodi bui della pandemia. Non tutto è stato recuperato ma i dati parlano di una ripresa decisa per Riccione e come assessore al Turismo credo sia possa parlare un'ottima notizia. In questi giorni ho raccolto le voci di molti operatori, la sensazione è quella di un'estate ancora al top. Le presenze sono continue e anche settembre ha le giuste premesse. In questo periodo ad esempio al Play Hall si tengono i campionati europei di pattinaggio artistico, ottima vetrina in tutta Europa per rilanciare il turismo straniero. Il successo del brand Riccione è una realtà consolidata che abbiamo condiviso di recente anche al G20 spiagge di Jesolo con le altre località italiane che superano il milione di presenze annue. Un successo fatto di collaborazione tra l'amministrazione e le categorie economiche, i consorzi e tutte le componenti della nostra comunità sempre capace di presentarsi al meglio. Un ringraziamento quindi va ai nostri operatori economici, allo staff del Palazzo del Turismo, a tutti coloro che ogni anno concorrono insieme al Comune di Riccione alla creazione di eventi di grande spessore e qualità, nello sport, nella cultura e nell'intrattenimento".