Coronavirus: a Rimini 68 casi e due nuovi ricoveri in terapia intensiva

| 15:17 - 04 Settembre 2021

Bollettino Covid 4 settembre 2021.

In provincia di Rimini si registrano 68 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con larga prevalenza dei sintomatici, 50, sugli asintomatici, 18. In questa settimana finora 367 casi, media 61 al giorno, in lieve calo: la scorsa settimana la media era di 70 (i contagi furono in totale 491). Tornano però a crescere i ricoveri in terapia intensiva, all'Infermi, dei pazienti Covid: sono 8 (+2). In regione rimangono 49 i ricoverati in terapia intensiva, a fronte di un nuovo ricovero a Ferrara, dei due di Rimini e alle dimissioni di tre pazienti tra Bologna, Cesena e Parma. Nei reparti Covid 396 ricoveri, +1 il saldo rispetto alle precedenti 24 ore. In regione comunicati il decesso di un 89enne di Parma e 545 nuovi casi, su 34.857 tamponi (tasso di positività in discesa all'1,5%).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 90 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (86), poi da Bologna (71), Rimini (68), Ravenna (65), quindi Parma (49), Ferrara (35), Piacenza (32), Forlì e il Circondario Imolese (entrambi con 18 casi) e infine Cesena (13).