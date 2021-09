Rimini, liceali trasferiti e genitori preoccupati: "scuola fatiscente"

Attualità

Rimini

07:17 - 05 Settembre 2021

L'esterno della scuola di via del Pino (foto risalenti al 31 agosto 2021).

Due sezioni del liceo delle scienze umane di Rimini, in totale dodici classi, da 13 settembre si trasferiranno nella scuola di via del Pino, nell'edificio che fino al 31 agosto 2017 ha ospitato il liceo linguistico. Una decisione, quella dell'amministrazione provinciale, comunicata il 23 luglio con una circolare delle direzione scolastica, che ha suscitato perplessità e proteste da parte dei genitori, preoccupati per la fatiscenza della facciata esterna. "In che condizioni saranno le classi?", si chiedono i genitori.



Dalla Provincia di Rimini sono arrivate più volte, a mezzo stampa, le rassicurazioni. Il trasferimento di alcune classi dalla sede centrale di vicolo Montirone è stata motivata dall'incremento delle iscrizioni e dalla necessità di reperire nuovi spazi. D'altro canto alcune classi erano già state "parcheggiate" all'Odone-Belluzzi in via Colonna, soluzione ora impraticabile sempre per l'aumento delle iscrizioni e quindi delle classi dell'Istituto Tecnico Tecnologico. In questi giorni si stanno svolgendo i lavori all'interno dello stabile di via Del Pino: la scuola sarà pronta per la prima campanella, il 13 settembre.



GENITORI CHIEDONO CHIARIMENTI I genitori si erano attivati a inizio agosto, chiedendo chiarimenti ufficiali alla direzione scolastica, che ha risposto il 13 agosto dicendo di non avere ancora una data di consegna e di non aver potuto operare sopralluoghi all'interno dello stabile. "Il sopralluogo sarà fatto penso a metà della prossima settimana, i lavori sono nella fase finale - rassicura il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi - e d'altra parte era impossibile farli prima dei lavori o durante i lavori, a cantiere aperto". Dalla Provincia arrivano rassicurazioni anche sulla sicurezza dello stabile: "come avevo già anticipato, abbiamo fatto ulteriori verifiche sotto il profilo della sicurezza sismica e altre verifiche si stanno svolgendo, per concludersi tra pochi giorni. Ribadisco: abbiamo conferma che la sede risponde alle norme di sicurezza standard previste per i plessi scolastici".