Sfregia l’ex fidanzato, arrestata insieme al nuovo compagno

12:57 - 04 Settembre 2021

Coppia di fidanzati arrestata nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 3 settembre), in relazione alla brutale aggressione subita da un 39enne di Rimini, l'ex compagno di lei, sfregiato al volto dalla lama di un taglierino. Gli uomini della Squadra Mobile hanno così fermato una 24enne rumena e un 33enne di Rimini, ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, la prima a Forlì, il secondo a Rimini. L'arma, ancora con tracce di sangue, è stata sequestrata.



Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la sera del 5 agosto l'aggredito aveva discusso con la ex fidanzata, poi lei e il compagno l'avevano inseguito in strada, per poi colpirlo con il taglierino. La 24enne si è difesa, dicendo di essere stata aggredita dall'ex fidanzato all'interno del suo appartamento, una versione che però al momento non trova riscontri da parte degli inquirenti. La Polizia ha accertato anche un secondo episodio con protagonista la coppia. Il 16 agosto scorso infatti un 50enne riccionese, fermo a un semaforo a bordo della propria automobile, è stato minacciato con un taglierino dall’uomo della coppia, che gli ha intimato di non importunare più la 24enne. Il 50enne in Questura aveva denunciato i fatti e i fidanzati erano stati identificati.