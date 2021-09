Pronta la nuova scuola di Gemmano, investiti oltre 350.000 euro

Attualità

Gemmano

| 12:31 - 04 Settembre 2021

La scuola in via di ultimazione.



L'anno scolastico 12021/2022 a Gemmano inizierà con una scuola completamente rinnovata. "Da struttura marginale si è trasformata in una fra le più belle e funzionali del circondario", afferma il sindaco Riziero Santi, che sottolinea il certosino lavoro di centellinamento delle risorse e della programmazione. "Ora questa struttura rinnovata la consegniamo si ragazzi e diciamo loro di farne buon uso, tenendola pulita e in ordine come qualcosa di prezioso, ma soprattutto usandola per crescere e istruirsi", aggiunge.



L'investimento fatto è di oltre 350mila euro, acquisiti con finanziamento regionale (250mila euro) e statali (10mila euro in due tranche). "Con queste risorse – prosegue il sindaco - abbiamo realizzato l'accorpamento fra scuola elementare e scuola materna, il miglioramento della sicurezza sismica, il rinnovo degli impianti termici adeguandoli alle norme sul risparmio energetico, il rifacimento del tetto di copertura, il nuovo marciapiede esterno, ed ora la riverniciatura esterna, e la realizzazione della nuova pensilina all'ingresso e della nuova recinzione". Altro valore aggiunto dell'operazione: la ex struttura della scuola materna è stata riconvertita in biblioteca e ludoteca che già questa estate ha ospitato il nuovo centro estivo dei ragazzi.