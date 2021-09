Calcio Eccellenza, i difensori under Manfroni e Ceccarelli dal Rimini alla Fya

Sport

Rimini

| 12:14 - 04 Settembre 2021

Da sinistra Michael Ceccarelli e Michele Manfroni col dg Luca Carangelo.

Manfroni e Ceccarelli firmano per la Fya Riccione. Entrambi in arrivo dal Rimini sono stati per giorni al centro delle attenzioni di diverse società ed hanno scelto i colori biancazzurri.

Michael Ceccarelli classe 2002 è un difensore esterno sinistro dinamico ed esplosivo in grado di garantire anche spinta offensiva e che già lo scorso anno in serie D ha collezionato 14 presenze. Michele Manfroni, anche lui classe 2002, è un difensore centrale dotato di grande fisicità e capacità di applicazione e con il Rimini in D ha totalizzato 9 gettoni di presenza.

Entrambi saranno a disposizione di Mister Taccola per l’esordio in Coppa “Trofeo Minetti” previsto per domenica 5 settembre al Comunale di Riccione alle 15.30.

Prevista poi a Riccione per la serata di venerdì 10 settembre, nella suggestiva cornice di Piazzale Ceccarini davanti al Palazzo del Turismo, la presentazione ufficiale della prima squadra e del settore giovanile che ha già cominciato l’attività con tutte le categorie, aprendo alle prove gratuite e le iscrizioni.

Prevista nella serata anche la partecipazione del proprietario Byaron Peasland e del Presidente William Peasland che illustreranno alla città il nuovo progetto sportivo societario. Domenica 12 settembre in programma la prima di campionato in casa contro il Cotignola.