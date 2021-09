Elezioni: Rimini Futura per Sadegholvaad, la lista dei candidati

Attualità

Rimini

12:10 - 04 Settembre 2021

Rimini Futura per la candidatura di Jamil Sadegholvaad.



Tra le cinque liste a sostegno del candidato Jamil Sadegholvaad, alle prossime elezioni per la città di Rimini, c'è anche Rimini Futura. La presentazione ufficiale dei candidati è in programma martedì 7 settembre, alle 12, presso il ristorante Gradella, in viale Matteotti. Si ricandida il consigliere comunale uscente Luca Pasini.



I CANDIDATI Alici Manuela, Antili Frisoni Paola, Battarra Beatrice, Battistini Lucio, Biondi Roberto, Bragagni Francesco, Brolli Giulia, Carli Giacomo, Carlini Giulia, Cavallo Agnese, Celli Simona, D'Altri Viola, De Benedctis Tobia, Diamante Augusta, Fabbri Federico, Galli Edoardo, Giolitto Caterina, Maioli Filippo, Matteucci Federica, Mazzotti Manuel, Pasini Luca, Pivi Alessandro, Rattini Giorgia, Righi Prisca, Santoro Clelia, Semprini Flavio, Soleri Ferdinando, Soleri Vittoria, Trombetta Diana, Turci Andrea, Urbinati Soldati Federica.