Bollette, tari e scuola: la stangata d'autunno costa oltre 2000 euro alle famiglie riminesi

Attualità

Rimini

| 12:01 - 04 Settembre 2021

Foto di repertorio.

Federconsumatori Rimini lancia l'allarme sulle spese autunnali che dovranno affrontare le famiglie, dopo l'estate. Una proiezione di Federconsumatori indica in 2.212,50 euro la spesa complessiva, cifre onerose "che vanno a gravare su una situazione già fortemente compromessa dalla pandemia in atto", spiega il presidente Federconsumatori Rimini, Graziano Urbinati. Tra le spese quelle per la scuola e il trasporto scolastico, ma anche una somma di 100 euro per test, esami e prestazioni legate alla pandemia. Arrivano poi le bollette, la rata della Tari. Il tutto per una spesa superiore ai 2000 euro. L'analisi di Federconsumatori Rimini, chiosa Urbinati, rende evidente l'urgenza di un "serio piano di rilancio da parte del governo su occupazione e una riforma fiscale piu' equa, basata su reali elementi di progressività".