Elezioni Rimini: cinque liste e 151 candidati a sostegno di Jamil Sadegholvaad

Attualità

Rimini

| 11:45 - 04 Settembre 2021

Il candidato Sadegholvaad e il candidato vicesindaco Bellini (foto G.Salvatori).



Oggi (sabato 4 settembre) è l'ultimo giorno utile per consegnare le liste in vista delle votazioni amministrative del 3-4 ottobre prossimi.



Il candidato del centrosinistra, Jamil Sadegholvaad, è rappresentato da cinque liste: Partito Democratico, lista Jamil per Rimini, Rimini Coraggiosa, Europa Verde e Rimini Futura. In tutto 151 candidati, dei quali 72 donne e 79 uomini. 65 anni di differenza tra il candidato più giovane (22 anni, Lista Pd) e il più anziano (87 anni, lista Coraggiosa).



Così il candidato Jamil Sadegholvaad: "Sono molto soddisfatto del lavoro fatto da ogni lista. Ho avuto modo di conoscere tutti i candidati e le persone che hanno deciso di impegnarsi. Tutte di altissimo livello e con una gran voglia di spendersi in prima persona per rendere Rimini ancora migliore. Grazie alle 5 liste abbiamo una fotografia della Rimini migliore. Le persone che intraprendono con noi questo cammino fanno parte di un progetto vero, inclusivo e che ci permetterà di proseguire per rendere Rimini una città al passo con i tempi. La strada maestra è quella tracciata da Andrea Gnassi e Stefano Bonaccini. Per questo abbiamo scelto una coalizione ricca di idee, di storie, di proposte e di visioni. Solo così il centrosinistra diventa credibile".