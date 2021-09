Tennis, a Cristian Carli il memorial 'Cristian Cavioli'

Sport

Rimini

| 10:52 - 04 Settembre 2021

La premiazione dl torneo Open del TC Viiserba con i giudici.

Cristian Carli trionfa nel torneo nazionale Open del Tennis Club Viserba, il memorial “Cristian Cavioli” (3.000 euro di montepremi). Nella finalissima giocata venerdì sera il 2.4 di Torello, nei pressi di Novafeltria, ha battuto 6-3, 6-7 (1), 6-1 il n.1 del seeding e beniamino di casa, il 2.1 Manuel Mazza (Tc Viserba). Il portacolori del Ct Albinea, testa di serie n.3, era indicato sin dalla vigilia come la mina vagante del torneo, semplicemente perché Carli, finchè non ha ridotto l’attività per dedicarsi all’azienda di famiglia, era un giocatore da circuito Itf ed anche Challenger. Ma non appena tornato in condizione, ecco che Carli vale molto di più della sua attuale classifica da 2.4, frutto più che altro dell’attività nei campionati a squadre. Alla brillante prestazione di Carli va aggiunto che Mazza si è presentato al match-clou in non perfette condizioni fisiche per l’infortunio muscolare patito la scorsa settimana nel torneo Itf di Lesa. Comunque finale intensa, almeno nei primi due set, poi nel 3° Carli ha avuto la strada spianata, complice anche la sua notevole solidità, difficile da scalfire.

In semifinale Mazza si era imposto giovedì sera per 6-2, 6-4 sul 2.6 Diego Zanni nel derby del Club viserbese. Nell’altra semifinale il 2.5 bellariese Alessandro Canini, testa di serie n.7, altro portacolori del Tc Viserba, ha lottato a lungo contro Carli. Gran battaglia, ma alla fine il n.3 del seeding era il più lucido e ha guadagnato la finalissima con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2.La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Franco Ubalducci, il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Antonio Giorgetti. Notevole la cornice di pubblico per tutto il torneo, grande partecipazione per la finale al termine della quale c’è stata la premiazione effettuata dal presidente Ivano Monticelli.

Intanto è giunta ormai alle battute finali al Tennis Club Viserba un’altra classica, il torneo nazionale Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Nel week-end le fnali.